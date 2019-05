Em reencontro com Goiás, Enderson Moreira luta para evitar nova derrota do Ceará

A partida deste sábado, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, será especial para Enderson Moreira. Hoje no Ceará, o treinador vai reencontrar o Goiás, pelo qual viveu os melhores momentos da sua carreira, e busca uma reação após a sua equipe ser derrotada nas duas últimas rodadas da competição nacional.

Entre os anos de 2011 e 2013, Enderson Moreira se sagrou bicampeão goiano e conquistou a Série B do Brasileiro. Depois deste período, passou por Grêmio, Santos, Athletico-PR e Fluminense, antes de retornar ao clube goiano em 2016. Foram mais de 170 jogos. Por isso, ele sabe das dificuldades que o Ceará vai ter pela frente.

"(Um jogo) Extremamente difícil. O Goiás é hoje um clube muito organizado e estruturado. Está retornando para a Série A e tem bons nomes. A previsão é de um jogo muito difícil. Precisamos estar muito concentrados para fazer um bom jogo", comentou o comandante.

Para não acumular a terceira derrota seguida - perdeu para Cruzeiro (1 a 0) e Atlético-MG (2 a 1) depois de ter estreado com vitória sobre o CSA (4 a 0) -, o treinador planeja mudanças no time titular. A zaga é o único setor que será o mesmo da última rodada.

No meio-campo, o volante Auremir ganha a vaga de Edinho. Já no ataque, a novidade é o retorno de Leandro Carvalho - cumpriu suspensão contra o Atlético-MG - no lugar de Fernando Sobral. Outra opção seria Mateus Gonçalves, mas ele sofreu um desconforto muscular na coxa e acabou permanecendo em Fortaleza.