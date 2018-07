Em reencontro com Grêmio, Cicinho prevê clima tranquilo

Três semanas depois do lamentável episódio de racismo envolvendo o goleiro Aranha, o Santos voltará à Arena do Grêmio nesta quinta-feira, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. E na contramão de uma possível retaliação por parte da torcida adversária, já que o time gaúcho acabou excluído da Copa do Brasil por aquele episódio, o lateral Cicinho espera um ambiente "mais tranquilo" para os paulistas no duelo desta semana.

Até pela própria punição, Cicinho acredita que os torcedores adversários aprenderam a lição e não repetirão o comportamento do último duelo. "Eu acho que vai ser mais tranquilo a respeito de xingamentos. Mas vamos estar focados no jogo. O Grêmio foi punido como deveria ser, então o foco será só no jogo", declarou nesta segunda-feira.

No dia 28 de agosto, o Santos vencia o Grêmio por 2 a 0 no fim do segundo tempo quando alguns torcedores do adversário entoaram gritos racistas e imitaram macacos como forma de provocação a Aranha. O goleiro chegou a abrir boletim de ocorrência para denunciar o caso e, no âmbito esportivo, o time gaúcho foi punido com uma inédita exclusão da competição.

Mas nem mesmo uma possível retaliação ao goleiro Aranha parece preocupar Cicinho. "O Aranha é experiente, tem a cabeça boa, acredito que vai lidar bem. Ele é preparado. Se você vê as entrevistas dele, repara nisso. Ele vai estar focado no jogo para essas coisas não interferirem."

O confronto do mês passado ficou marcado pelo racismo, mas dentro de campo o Santos soube parar o ímpeto ofensivo gremista e conseguiu uma grande vitória por 2 a 0 na casa do adversário. É esta postura que Cicinho espera novamente para a partida desta quinta.

"A gente sabe que vai ser difícil, na Copa do Brasil já foi, eles pressionaram, então não vai ser diferente. Eles vão vir com tudo para vencer, mas estamos preparados", comentou. "Precisamos entrar focados. Temos condições de vencer fora. Naquele dia defendemos bem, não erramos e vencemos. Temos que repetir a atuação."