Em reencontro com o Grêmio, Magno Alves crê em mais uma vitória do Fluminense Fluminense e Grêmio já se enfrentaram três vezes nesta temporada de 2015. O time carioca leva vantagem com uma vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e dois empates, que garantiram classificação às semifinais da Copa do Brasil - posteriormente foi eliminado pelo Palmeiras. No próximo dia 19, os dois clubes se reencontram para o duelo pela 35.ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre.