Em reencontro com Rueda, Uribe prevê que Chile e Colômbia darão espetáculo

Com a experiência de já ter trabalhado com o técnico Reinaldo Rueda em 2016 quando ambos foram campeões da Libertadores com o Atlético Nacional, o volante Mateus Uribe prevê que Colômbia e Chile têm condições de dar "espetáculo" aos torcedores que forem à Arena Corinthians na sexta-feira acompanhar o confronto entre as duas seleções pelas quartas de final da Copa América. Três anos depois daquele título da Libertadores, Uribe está no América do México e é peça importante da engrenagem da seleção colombiana, enquanto Rueda é técnico do Chile.

"As equipes do professor Reinaldo sempre jogam um bom futebol. Eles colocam a bola no chão. No Chile, eles têm bons jogadores e isso permite uma série de variantes importantes no jogo. Nossa mentalidade é jogar futebol, seja qual for o rival que teremos pela frente. Então, esperamos que possamos dar um bom espetáculo", disse Uribe.

Nesta quarta-feira, a seleção colombiana treinou no estádio do Pacaembu. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais. Assim, a escalação do time ainda é um mistério. E, segundo Uribe, a estratégia será surpreender o Chile.

"Rueda é um estrategista que assiste muito futebol, ele já nos estudou. Mas, desde a chegada do técnico Carlos Queiroz, mostramos coisas que a equipe não havia mostrado antes. Por isso, será mais fácil estudá-los (os chilenos), do que eles a nós", disse.

Uribe valoriza o Chile (atual bicampeão da Copa América), mas acredita que o estilo de jogo do adversário pode favorecer a Colômbia, que terminou a primeira fase do torneio com 100% de aproveitamento. "Eles jogam bem com a bola, no meio têm jogadores que sabem jogar, mas nos dão espaços e já mostramos que gostamos de jogar com a bola. Estamos muito felizes com o nosso trabalho e cientes de que isso é passo a passo."

Mesmo com a boa campanha na primeira fase, Uribe descarta qualquer favoritismo para a Colômbia. "Os jogos vencidos não significam que somos um time perfeito, estamos trabalhando para corrigir os erros", afirmou.