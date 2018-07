Em reencontro com torcida, Guarani derrota Boa e dispara em grupo da Série C O Guarani reencontrou sua torcida com mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o time campineiro ganhou do Boa por 2 a 1, pela quinta rodada, e disparou na liderança do Grupo B, com 13 pontos. O time mineiro continua com sete pontos, por enquanto, em quinto lugar.