Em reencontro de Barroca com Corinthians, Botafogo já mira vaga na Libertadores

Vindo de vitórias sobre Avaí e Athletico Paranaense, o Botafogo entra em campo neste sábado, às 17h, diante do Corinthians, em Itaquera, com a chance clara de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores. No entanto, o técnico Eduardo Barroca, que reencontrará seu ex-clube, terá desfalques importantes, como o zagueiro Joel Carli e o meia Alex Santana.

O defensor voltou a sentir um desconforto na parte superior da coxa e será preservado, enquanto o meia ainda se recupera de uma lesão no adutor da coxa direita. Eles devem ser substituídos, respectivamente, por Marcelo e Rickson. Já a dúvida ficou no setor ofensivo entre Rodrigo Pimpão e Lucas Campos, ao lado de Luiz Fernando e Diego Souza.

Atuando como camisa 9 no esquema montado por Eduardo Barroca, Diego Souza exaltou o sistema defensivo do Botafogo. "São difíceis os jogos, a gente tem um sistema que é bem forte defensivamente. Controlamos bem o jogo, faltava a gente agredir um pouco mais e, aos poucos, temos conseguido. Um se sacrifica um pouco mais. Temos tentado ficar mais próximos para fazer jogadas na frente", disse o atleta.

"Vim do Corinthians. Conheço muito bem o Carille, os jogadores que lá estão. Vai ser um jogo complicado. Vamos enfrentar uma equipe muito bem treinada e que sabe jogar ao lado de sua torcida. Mas estamos em um bom momento e vamos sempre buscar o resultado positivo", completou o treinador.

Com a sequência de resultados positivos, o Botafogo subiu para a sétima colocação do Brasileirão, com 22 pontos, dois atrás do próprio Corinthians.