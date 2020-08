Em reencontro de Luan com o Grêmio, Corinthians tenta a primeira vitória

Depois de estrear no Campeonato Brasileiro com derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG, no Mineirão, o Corinthians tem outro duelo desafiador fora de casa. A equipe paulista encara o Grêmio neste sábado, às 19 horas, em Porto Alegre, pela terceira rodada.

A partida pode marcar o reencontro de Luan com a ex-equipe. O meia viveu a melhor fase de sua carreira no Grêmio, sendo protagonista na conquista da Copa Libertadores de 2017. Em baixa, se transferiu para o Corinthians antes da atual temporada e por enquanto não correspondeu. Virou, inclusive, alvo de críticas de parte da torcida por não ter cobrado pênaltis na disputa decisiva diante do Palmeiras na final do Campeonato Paulista.

A presença de Luan ainda é incerta porque o meia vinha se recuperando de dores no tornozelo direito e também sofria com o desgaste físico. É provável que volte à equipe porque treinou normalmente nos últimos dias. Se não jogar, o chileno Araos, que balançou as redes contra o Atlético-MG, começará novamente entre os titulares.

Desfalques no confronto em Belo Horizonte, Fagner e Carlos são dúvida. Os dois laterais fizeram tratamento ao longo da semana. O lateral-direito tem dores no tornozelo direito, enquanto o esquerdo levou uma pancada na coxa na final do Paulistão.

O Corinthians também aguarda a liberação de Gil e Léo Natel, fora do último jogo por terem testado positivo para a covid-19. Já o argentino Boselli voltou a treinar na quinta-feira. Ele apareceu de máscara depois de ser submetido a uma cirurgia na face por conta de um afundamento no local no final de julho. O centroavante deve estar à disposição de Tiago Nunes em breve.

Adversário do Corinthians, o Grêmio soma quatro pontos na tabela de classificação, fruto da vitória na estreia por 1 a 0 sobre o Fluminense e do empate em 1 a 1 com o Ceará na rodada seguinte. O time gaúcho ocupa, no momento, o quarto lugar.

Os titulares poupados no confronto contra o Ceará voltam ao time neste sábado. No duelo em Fortaleza, Renato Gaúcho decidiu preservar peças importantes como o goleiro Vanderlei, os zagueiros Geromel e Kannemann, o meio-campista Maicon e o atacante Diego Souza, artilheiro da equipe no ano.

Criticado por boa parte da torcida, o treinador, que tem feito rodízio entre reservas e titulares em todas as últimas temporadas no Brasileirão, justificou que o cansaço impossibilita a escalação dos principais jogadores em todas as partidas.

O técnico também deve contar com o retorno de Matheus Henrique. O meia está recuperado de um desconforto muscular na coxa esquerda e é provável que seja ao menos relacionado.

Já Jean Pyerre enfrenta um problema familiar e a tendência é de que continue de fora. A sua escalação está condicionada às condições psicológicas. Renato afirmou que o jogador só irá atuar se estiver bem mentalmente e concentrado no duelo.

Recém-contratado, o meia Robinho, que chegou do Cruzeiro, foi apresentado na sexta-feira, mas sua estreia ainda deve demorar. O jogador de 32 anos passou por uma cirurgia para reconstrução de dois ligamentos no joelho esquerdo recentemente. Depois, voltou a defender o time mineiro antes do recesso do futebol por conta da pandemia do coronavírus. No período sem jogos passou a manter a forma com um personal particular, mas precisa de tempo para readquirir a forma física ideal.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

GRÊMIO - Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Cortêz; Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva), Alisson, Pepê e Isaque; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

CORINTHIANS - Cássio, Michel Macedo (Fagner), Gil (Bruno Méndez), Danilo Avelar e Sidcley (Carlos); Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

HORÁRIO - 19 horas.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).