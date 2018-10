Em reestreia de Levir, Atlético-MG pega Flu para voltar aos trilhos no Brasileiro

No confronto que marcará mais uma reestreia de Levir Culpi no seu comando, o Atlético-MG enfrenta o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, com o objetivo de retornar aos trilhos no Campeonato Brasileiro. Será o início da quinta passagem do treinador pelo clube de Belo Horizonte, que nesta semana anunciou a demissão de Thiago Larghi e apresentou o velho conhecido como o seu novo comandante.

Depois de uma goleada por 5 a 2 sobre o Sport, o Atlético amargou uma derrota por 1 a 0 para a Chapecoense e não saiu de um 0 a 0 com o América-MG no clássico do último domingo. Por causa destes resultados, o time atleticano estacionou na sexta posição da tabela, com 46 pontos, e ficou distante do grupo dos cinco primeiros colocados.

Com Levir, a equipe atleticana espera conseguir uma boa arrancada nesta reta final de nove partidas no Brasileirão, no qual tem como objetivo mais palpável no momento a conquista de uma vaga na Copa Libertadores de 2019.

A primeira passagem de Levir pelo Atlético-MG ocorreu há mais de duas décadas, entre 1994 e 1995, e depois ele esteve à frente do time entre 2001 e 2002, entre 2006 e 2007 e finalmente entre 2014 e 2015. Neste último período, conduziu o clube às conquistas da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Mineiro.

Levir passou por Fluminense, Santos e Gamba Osaka, do Japão, após ter deixado o Atlético no final de 2015. Anunciado como novo comandante da equipe alvinegra na última quarta-feira, comandou apenas na sexta o seu primeiro treino. Até por isso, optou por não promover grandes mudanças antes deste duelo diante do Fluminense.

O volante José Welison, que sofreu uma grave lesão no joelho direito, se tornou a primeira importante baixa desde a chegada de Levir. Em compensação, ele contará com o retorno do meio-campista Chará, desfalque nas últimas partidas por estar defendendo a seleção da Colômbia.

Em sua apresentação oficial, na última quinta-feira, o treinador exibiu a habitual sinceridade que costuma marcar as suas entrevistas coletivas. Avisou que "não vai inventar tática complicada" e ao mesmo tempo mostrou confiança. "Venho para cá para ser campeão. Não consigo entender um clube como o Atlético-MG fora das conquistas", ressaltou.