Em reformulação, Corinthians recebe o Sport em Itaquera

Com somente uma vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Sport nesta quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena. O time está na parte intermediária da tabela e vem de um empate sem gols com o Bahia.

O técnico Sylvinho, aparentemente, não demonstra preocupação com o atual momento. “Queremos construir um trabalho. Apressar etapas nunca. É um campeonato equilibrado, disputado, haja visto que os resultados têm sido peculiares. Até a décima rodada, vamos entender melhor a motivação de todos. O campeonato é difícil. Estamos pensando a cada etapa”, declarou.

O problema é que para construir um trabalho é preciso ter uma estrutura bem definida desde o início. Somente depois de cair na Sul-Americana e na Copa do Brasil é que se vê alguma movimentação para reformular o elenco. E bastante lenta. No momento, o clube tenta enxugar a folha salarial para só depois buscar as contratações. O zagueiro Bruno Méndez foi emprestado ao Internacional e o volante Ramiro também está de saída para o futebol árabe.

Os jogadores também não têm ajudado fora de campo. A diretoria tem precisado agir para também gerenciar essa crise, como da atitude racista de Danilo Avelar e também a polêmica chuteira verde do centroavante Jô na última rodada.

O torcedores se manifestaram contra os dois jogadores e a diretoria optou por punir ambos. Danilo Avelar teve o contrato rescindido. Com Jô, o clube informou que ele foi multado e que não utilizará mais a chuteira. O centroavante pediu desculpas. “Gostaria de deixar expresso nessa nota que eu jamais usaria uma chuteira verde, pela minha história dentro do Corinthians, que é o clube que amo e conheço desde pequeno. Não desrespeitaria a torcida e muito menos a tradição do time.”

Sem muitas perspectivas de dias melhores, o técnico Sylvinho deverá ter o retorno de Gustavo Mosquito contra o Sport. O atacante se reapresentou no início da semana, após ter sido liberado para acompanhar o enterro do pai, vítima da covid-19.

Quem está fora da partida contra o Sport é o meia Luan por causa de uma tendinite no músculo adutor da coxa esquerda. O atleta está em tratamento e não tem previsão de retorno.

Ficha técnica:

Corinthians x Sport

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito (Ramiro), Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

Sport: Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Igor Maidana e Sabino; Sander, Marcão Silva, Ricardinho e Thiago Lopes (Thiago Neves); André e Paulinho Moccelin. Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junio.

Horário: 19h.

Local: Neo Química Arena.

Na TV: Pay-per-view.