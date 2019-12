Em reformulação, Palmeiras encara o Goiás de olho em 2020

Sem vencer há cinco jogos, com o olhar já voltado para 2020 e justamente por isso “correndo atrás” de um novo treinador – o acerto com Jorge Sampaoli está bem encaminhado –, o Palmeiras busca terminar a temporada de maneira digna. Esta noite, faz contra o Goiás, às 19h15, no Brinco de Ouro, sua penúltima partida no Campeonato Brasileiro e espera encerrar o jejum.

Como o novo treinador só assumirá no ano que vem, a equipe será comandada pelo auxiliar da comissão técnica permanente do clube Andrey Lopes, que fará mudanças na escalação. Vitor Hugo, Gustavo Scarpa e Hyoran tiveram as cirurgias às quais serão submetidos antecipadas, como parte do planejamento para 2020. Outros desfalques ão Gustavo Gómez, lesionado, e Felipe Melo e Willian, suspensos.

Na zaga, Edu Dracena deve iniciar sua despedida em campo. Ele explicou na quarta-feira que vai se aposentar ao final desta temporada. Aos 38 anos, o defensor disse que espera continuar no futebol, mas ainda não definiu um cargo para exercer no futuro. Deixou aberta a possibilidade de ser dirigente, técnico ou comentarista.

No ataque, Luiz Adriano fez trabalhos à parte ontem e é dúvida. Se não ficar à disposição, será substituído por Borja ou Deyverson. Os dois centroavantes reservas têm sido contestados há tempos no Palmeiras e não devem permanecer em 2020.

A partida contra o Goiás acontecerá no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, porque o Allianz Parque receberá show e o Pacaembu está com o gramado castigado. Sendo assim, a diretoria optou por fazer o duelo na casa do Guarani.

Enquanto o time faz os últimos jogos de 2019 – domingo se despede do Brasileirão enfrentando o Cruzeiro, em Minas Gerais –, o presidente Maurício Galiotte trabalha para contratar um novo diretor de futebol e um treinador.

Para o cargo na diretoria, vago com a demissão de Alexandre Mattos, Diego Cerri, atualmente no Bahia, é um dos cotados. Rodrigo Caetano é outra opção. Para comandar a equipe, a aposta é que Sampaoli aceitará a proposta. As definições devem ocorrer após o Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Borja.

Técnico: Andrey Lopes (interino)

Goiás: Tadeu; Yago Rocha, F. Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Thalles; Barcia, Rafael Moura e Rafinha.

Técnico: Ney Franco.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Horário: 19h15 (horário de Brasília)