Em renovação, seleção da Holanda tem quatro novidades em convocação

Passando por um processo de renovação, a seleção da Holanda foi convocada nesta sexta-feira com quatro novidades para os dois próximos jogos da equipe. O técnico Ronald Koeman chamou os atacantes Steven Bergwijn e Arnaut Danjuma Groeneveld, o lateral-direito Denzel Dumfries e o meia Pablo Rosario.

O quarteto estreante integra a lista de 25 convocados para os jogos contra a Alemanha, no dia 13, em Amsterdã, pela Liga das Nações, e contra a Bélgica, no dia 16, em Bruxelas, em amistoso.

Pablo Rosario, de 21 anos, é a maior surpresa entre os chamados por Koeman. A primeira convocação para a seleção principal coroa a grande semana do jogador do PSV Eindhoven. Ele anotou seu primeiro gol com a camisa da equipe na derrota para a Inter de Milão por 2 a 1, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

O jovem meia é uma das apostas do treinador, que tem a missão de renovar a seleção holandesa após fracassos retumbantes em grandes competições. A tradicional equipe não conseguiu se classificar para a Eurocopa de 2016 e nem para a Copa do Mundo da Rússia, disputada em julho.

Para piorar, a seleção não fez boa estreia na Liga das Nações. Perdeu para a França, campeã mundial, por 2 a 1, no jogo de abertura da nova competição organizada pela Uefa.

As novidades no time holandês são necessários em razão da aposentadoria de alguns dos principais craques da equipe nos últimos anos, caso de Arjen Robben, Wesley Sneijder e Robin van Persie, que já anunciaram que não vão mais defender a seleção holandesa.

Confira a lista dos convocados da Holanda:

Goleiros - Jasper Cillessen (Barcelona), Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven);

Defensores - Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Inter de Milão);

Meio-campistas - Donny van de Beek (Ajax), Davy Proepper (Brighton), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique de Marselha), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool);

Atacantes - Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memhis Depay (Lyon), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Luuk de Jong (PSV) e Quincy Promes (Sevilla).