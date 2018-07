Em repouso após cirurgia, Pelé recebe a visita de Joseph Blatter

SÃO PAULO - No Brasil para o sorteio da Copa das Confederações, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez uma visita de cortesia a Pelé nesta sexta-feira. O dirigente usou sua conta oficial no Twitter para postar uma foto com o rei do futebol e comemorar a chance de conversar com o ex-jogador.

"É sempre um prazer discutir futebol com Pelé, o Rei", escreveu Blatter, colocando um link para o perfil oficial do maior jogador de todos os tempos e também uma foto, em que os dois aparecem lado a lado, um segurando a mão do outro, como se unissem forças.

Pelé precisou passar por uma cirurgia no quadril há três semanas, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei foi submetido a uma "cirurgia de artroplastia total de quadril direito", por conta do desgaste sofrido na extremidade superior do fêmur. Esta extremidade foi substituída por uma prótese de cerâmica.

Aos 72 anos, ele teve alta cinco dias depois da operação e deve continuar em repouso por pelo menos mais cinco semanas, precisando de auxílio para caminhar. Por isso ele não estará no sorteio da Copa das Confederações, que acontece neste sábado, no Centro de Convenções do Anhembi. "O meu coração vai estar no sorteio", garantiu ele a Blatter.

De acordo com o site da Fifa, Pelé falou sobre a mudança de técnico na seleção e elogiou a escolha por Luiz Felipe Scolari. "Neste momento, Scolari é a melhor escolha para o Brasil", disse ele.