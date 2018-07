Em resultado ruim para ambos, Vila Nova e Figueirense ficam no empate

Em busca de objetivos diferentes na Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Figueirense ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 36.ª rodada. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times.

Com 55 pontos, o Vila Nova ainda tinha alguma esperança de brigar pelo acesso nas últimas rodadas, mas com apenas mais dois jogos pela frente, essa possibilidade ficou ainda mais distante. O Figueirense tem 44 pontos e briga na parte de baixo da tabela de classificação, tentando evitar o rebaixamento. Uma vitória poderia ter eliminado qualquer chance de descenso, mas a torcida catarinense ainda não pôde respirar aliviada.

Mesmo jogando longe de casa, o Figueirense partiu para o ataque no início do jogo e abriu o placar logo aos quatro minutos. Luidy avançou em velocidade e soltou uma bomba para anotar um lindo gol para os visitantes.

Aos poucos, o Vila Nova passou a tomar a iniciativa da partida e pressionar em busca do empate. De tanto insistir, o gol saiu no último minuto da primeira etapa com o volante Claudinei. Alan Mineiro cobrou falta para a área, Wesley Matos desviou de cabeça e o camisa 5 se antecipou à marcação para completar para as redes.

Na segunda etapa, o Vila Nova seguiu pressionando e apostava em chutes de longa distância e levantamentos para a área para virar a partida. Aos 22 minutos, Ruan chegou a balançar as redes com chute que desviou em Alemão e entrou, mas a arbitragem anulou a jogada por posição de impedimento do zagueiro goiano.

Com pouca inspiração e sem muitos lances de perigo, o jogo caiu de ritmo na reta final e se encaminhou mesmo para o empate, um resultado ruim para os dois times.

O Figueirense volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 37.ª e penúltima rodada da Série B. No sábado, o Vila Nova visita o Náutico, no Recife.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 x 1 FIGUEIRENSE

VILA NOVA - Luis Carlos; Anderson Luis, Alemão, Wesley Matos e Gastón Filgueira; Claudinei, PH (Marcelinho), Maguinho (Alípio), Alan Mineiro e Ruan; Lourency (Jenison). Técnico: Hemerson Maria.

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu (Ferrugem), Naylhor, Henrique Trevisan e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, Luidy (Joãozinho) e João Paulo (Guilherme Lazaroni); Jorge Henrique e Henan. Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Luidy, aos 4, e Claudinei, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jenison (Vila Nova); Dudu (Figueirense).

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

RENDA - R$ 24.240,00.

PÚBLICO - 1.737 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).