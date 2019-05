Em retorno à seleção após críticas, Fernandinho ganha elogios de Tite

Um dos jogadores mais criticados após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, o volante Fernandinho voltou a ser convocado para a seleção brasileira, nesta sexta-feira. O nome do jogador do Manchester City foi uma das surpresas da lista anunciada por Tite para a Copa América, já que Fernandinho não tinha sido mais convocado desde o Mundial - ele próprio havia pedido para ficar um tempo afastado.

Nesta sexta, Tite disse que conversou com o volante, além de enaltecer suas qualidades dentro e fora de campo. "Ele é um cara muito transparente. Sabe da expectativa, da sua responsabilidade, do seu futebol, da condição técnica que ele tem", comentou Tite, que ressaltou também o fato de o jogador estar voltando a defender o seu País. "Como é bom estar na seleção brasileira!".

O preparador físico da seleção, Fabio Mahseredjian, também enalteceu Fernandinho, que acabou de faturar o bicampeonato inglês com o Manchester City. "Ele tem uma liderança no dia a dia. Ele é uma liderança no seu clube também. São várias qualidades num atleta só", considerou.

Além de Fernandinho, Tite chamou Allan e Casemiro para o setor, deixando de fora nomes como Fabinho, do Liverpool, e Renato Augusto, do Beijing Guoan, que eram aventados. "O Fabinho está num grande momento. Foi muito difícil a escolha. Qualquer um dos três estaria bem escolhido. Não tem demérito", alegou o técnico. "O Renato tem uma integridade moral extraordinária, e eu tenho uma admiração grande por ele."

A Copa América será disputada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. E a seleção entra como uma das favoritas ao título, principalmente em razão da pressão após a campanha abaixo do esperado no Mundial da Rússia.