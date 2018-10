Em retorno à seleção da França, Payet é convocado para substituir Fekir

Dimitri Payet, meia do Olympique de Marselha, foi convocado nesta segunda-feira pelo técnico Didier Deschamps para integrar a seleção francesa em substituição a Nabil Fekir, machucado.

A seleção francesa disputa um amistoso com a Islândia na quinta-feira e depois recebe a Alemanha pela Liga das Nações, no dia 16, em Paris, no Stade de France. Na competição europeia, a atual campeã mundial lidera o Grupo 1, com quatro pontos, após dois jogos. A Alemanha tem um e a Holanda ainda não somou ponto.

Apontado como o melhor jogador do futebol francês, Payet não participou da campanha vitoriosa de seu país na Copa do Mundo por causa de uma lesão muscular sofrida na final da Liga Europa, diante do Atlético de Madrid.

Recuperado da contusão, Payet, de 31 anos, tem esbanjado boa forma na temporada. Em nove jogos, o meia marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Fekir sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, domingo, durante a derrota do Lyon, por 5 a 0, diante do Paris Saint-Germain, em rodada do Campeonato Francês. Em comunicado oficial, a federação francesa informou, nesta segunda-feira, que o jogador passou por exames e não terá condições de atuar nos dois jogos.