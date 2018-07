Em retorno ao Engenhão, Botafogo perde para time chinês

Em seu retorno ao estádio do Engenhão, após quase dois anos sem jogar no local, o Botafogo acabou derrotado por 1 a 0 pelo Shandong Luneng, da China, neste sábado. O destaque da equipe alvinegra foi o setor ofensivo, que criou boas oportunidades. A defesa, por outro lado, teve algumas falhas, indicando que serão necessários muitos ajustes.

A partida também marcou a estreia do atacante Diego Tardelli, ex-Atlético-MG, pelo Shandong Luneng. Além de Tardelli, o time asiático conta com outros brasileiros, como o técnico Cuca, os atacantes Vagner Love e Aluísio, e Junior Urso. Outro nome conhecido do futebol nacional é o meia argentino Montillo.

O estádio do Engenhão estava sem receber jogos oficiais desde março de 2013, quando foi constatado um problema estrutural em sua cobertura. Essa partida não obteve autorização para a entrada de torcedores. Porém, cerca de 100 convidados assistiram da arquibancada.

Apenas no dia de 7 de fevereiro o estádio estará liberado para um público de 20 mil pessoas, somente no anel inferior, no jogo entre Botafogo e Bonsucesso, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A abertura dos demais setores será realizada até julho deste ano.

JOGO

Após um início de jogo equilibrado, o Botafogo passou a apresentar certa superioridade no primeiro tempo, especialmente pela boa movimentação dos homens de frente do time alvinegro: Rodrigo Pimpão e Bill. A equipe botafoguense voltou ainda melhor para a segunda etapa, criando diversas chances claras de gol. Em uma delas, Diego Jardel, livre na frente do goleiro, bateu para fora.

Mas quem abriu o placar foi o Shandong. Depois de uma falha da defesa botafoguense, Tardelli conduziu a bola pela ponta e cruzou para Wang Yongpo marcar. A partir daí, os dois times começaram a pôr os reservas em campo e o ritmo da partida diminuiu. Apesar de seguir pressionando, o Botafogo não chegou ao empate.