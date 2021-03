Em retorno, Rony elogia 'garotada' do Palmeiras e lamenta empate no RJ

Um dos quatro titulares que voltaram ao Palmeiras nesta quarta-feira, o meia-atacante Rony lamentou o empate por 1 a 1 com o São Bento, em Volta Redonda (RJ). Mas fez questão de valorizar o esforço da "garotada" palmeirense. A comissão técnica relacionou 19 jogadores da base para o duelo do Paulistão fora do Estado de São Paulo.

"A garotada está de parabéns pelo que vem fazendo na competição", disse, ao lembrar da expulsão precoce de Weverton. O goleiro da seleção brasileira foi excluído aos 23 minutos de jogo. "No geral, a equipe soube suportar a pressão com um a menos. Infelizmente, numa vacilada nossa, acabamos perdendo nosso goleiro, mas a equipe suportou bem. Está de parabéns por ter jogado com a menos."

Após a expulsão de Weverton, o Palmeiras viu o São Bento abrir o placar. Mas, mesmo em desvantagem numérica, buscou o empate. E ainda teve oportunidades para virar o marcador no segundo tempo. O próprio Rony foi o responsável por uma das melhores chances, em finalização de fora da área.

"O time teve oportunidade de fazer o gol da virada, mas infelizmente não soubemos concluir. Agora vamos pensar no próximo jogo, vamos esperar definir", disse o jogador, referindo-se à pausa do Paulistão devido às restrições causadas pela pandemia. As partidas estão vetadas no Estado até o dia 30.

Para o jogo desta quarta, o auxiliar técnico João Martins relacionou 19 jogadores criados na base palmeirense, um recorde do clube para este século. No total, já foram convocados 20 atletas da base nesta temporada. Nos três jogos anteriores do time no Estadual, 13 destes atletas puderam entrar em campo, fazendo suas estreias entre os profissionais.

De acordo com números do Palmeiras, o time contou com ao menos uma cria da base em campo em todos os jogos das campanhas vitoriosas da temporada passada que levaram aos títulos do Paulistão, da Copa do Brasil, da Copa Libertadores e até da Florida Cup, torneio amistoso disputado no início do ano. Das 79 partidas da temporada 2020, só não teve jogador da base no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão.