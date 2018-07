Em reunião, Modesto Roma promete colaboração com o novo presidente do Santos

Modesto Roma Junior, atual presidente do Santos, e José Carlos Peres, presidente eleito no sábado, se reuniram pela primeira vez nesta terça-feira para dar início à transição no comando do clube. No encontro que aconteceu na própria Vila Belmiro, Modesto Roma prometeu colaboração com o início da gestão de Peres, que assumirá a presidência somente no dia 2 de janeiro.

+ Presidente do Santos fala em união, mas promete investigar passado

"O Peres tem estes três anos para se dedicar ao clube, para fazer a gestão que ele achar melhor. Ele sabe que poderá contar com toda a colaboração que pudermos dar. Eu passei o que nós tínhamos adiantado, qual a situação atual das negociações", revelou Modesto, ao fim da reunião.

Peres agradeceu pelo apoio. "O Modesto se colocou à disposição e isto é ser santista. A eleição já acabou. O Santos precisa de união. Ele passou três anos da sua vida no clube e sei o quanto isso é difícil. Meus agradecimentos a ele. Tenho certeza que estará sempre conosco", declarou o presidente eleito.

Peres evitou revelar detalhes sobre o que planeja fazer em sua gestão. Portanto, não disse quem será o próximo treinador da equipe, que foi comandada por Elano de forma interina nas últimas rodadas do Brasileirão.

"Estamos negociando com treinadores e diretores executivos. Estamos bem adiantados. É uma decisão técnica e responsável. Não só para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas principalmente para a Copa Libertadores, que é uma grande pretensão nossa", afirmou.

O Santos já tem uma contratação acertada para a próxima temporada. O clube fechou um acordo com o lateral-esquerdo Romário, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ceará e chegará para tentar ajudar a compensar a perda de Zeca, que entrou na Justiça para deixar o clube.

A expectativa é de que o presidente eleito tome uma decisão rápida nos próximos dias sobre o novo treinador e diretor executivo para não atrapalhar a preparação do time para a temporada 2018. O primeiro compromisso do Santos no próximo ano será em 17 de janeiro, diante do Linense, fora de casa, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.