Em reunião, Ney Franco pede comprometimento no Fla A má campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro fez com que o técnico Ney Franco reunisse o elenco na noite de quarta-feira para cobrar mais comprometimento com a equipe. Na avaliação do lateral-esquerdo André Santos, "a troca de ideias" foi importante para a sequência da temporada. O elenco rubro-negro está reunido em Atibaia, no interior paulista, para a primeira fase de treinamentos depois da folga concedida por conta da disputa da Copa do Mundo do Brasil.