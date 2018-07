Em reunião, Vasco marca eleição para o dia 6 de agosto

RIO - O Vasco decidiu, nesta segunda-feira, depois de longa discussão, a data da eleição deste ano, que vai acontecer no dia 6 de agosto. A reunião, na sede do clube de São Januário, também aprovou a lista de sócios elegíveis, num total de 8.131 pessoas que atendem aos requisitos exigidos em estatuto.

Participaram do encontro os representantes dos cinco poderes do clube: Olavo Monteiro de Carvalho (presidente da assembleia geral), Roberto Dinamite (presidente do Vasco), Eurico Miranda (presidente do Conselho de Beneméritos), Hélio Donin (presidente do Conselho Fiscal) e Abilio Borges (presidente do Conselho Deliberativo).

A reunião foi a quarta envolvendo a direção do clube e, desta vez, tudo ocorreu dentro da normalidade. A polícia ainda investiga, porém, a lista de sócios com direito a voto, uma vez que cerca de 3 mil pessoas se associaram apenas no mês de abril. Suspeita-se que elas tenham chegado ao clube financiadas por um ou mais candidatos.