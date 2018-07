Em revanche, São Paulo vai apostar em trio 'esquecido' em derrota

Três meses depois da mais dura derrota da temporada o São Paulo vai reencontrar o algoz no próximo domingo com um time bem modificado. A equipe que perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, em março, não tinha na espinha dorsal três titulares considerados pelo técnico Juan Carlos Osorio fundamentais para ter em campo no encontro do próximo domingo.

Na próxima vez em que entrar em campo no Allianz Parque o São Paulo deve ter o volante Souza, o meia Thiago Mendes e o atacante Luis Fabiano para o clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. O trio não estava na derrota pelo Campeonato Paulista e agora se tornou peça-chave da equipe do treinador colombiano.

Osorio já definiu que até segunda ordem, o São Paulo vai jogar com apenas um atacante e essa missão caberá a Luis Fabiano. O camisa 9 treinou como titular da posição na atividade desta quarta-feira e superou a reserva da época do clássico de março, quando Alexandre Pato e Alan Kardec ganharam chance.

Outro em situação parecida é Thiago Mendes. Apenas suplente na ocasião, atuou nas três partidas sob comando de Osorio e em duas delas como titular mais avançado, como meia, para ajudar na criação de jogadas. O volante Souza já era titular absoluto na época da primeira partida, mas foi ausência porque estava defendendo a seleção brasileira em amistosos na Europa.

Para domingo, o trio deve ser titular para ajudar o São Paulo a melhorar o aproveitamento como visitante. "Jogando fora os times nos atacam e vamos ter que fazer algo a mais. Temos que melhorar bastante durante os treinos e nos jogos vamos tentar pegar mais confiança", explicou nesta quarta-feira o lateral-direito Bruno.