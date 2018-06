Em revanche, Napoli vence Atalanta e aumenta vantagem na liderança do Italiano

O Napoli abriu a 21ª rodada do Campeonato Italiano com vitória neste domingo. Jogando fora de casa, o líder da tabela superou a Atalanta por 1 a 0, em triunfo com sabor de vingança. Na primeira semana do ano, a rival havia eliminado o Napoli nas quartas de final da Copa da Itália.

Por essa razão, o time de Nápoles entrou mais atento em campo neste domingo. E teve dificuldades ao longo de toda a partida. Tanto que o único gol da partida foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo, quando Mertens recebeu lançamento pela direita, entrou na área e encheu o pé na saída do goleiro.

Com o gol de Mertens, o Napoli chegou a sua quinta vitória seguida no Italiano. O time manteve a vantagem na liderança da tabela, exibindo agora 54 pontos. A Juventus vem logo atrás, com 50. O time de Turim enfrentará nesta segunda-feira, no encerramento da rodada, o Genoa diante de sua torcida. A Atalanta, por sua vez, segue na sétima colocação, com 30 pontos.

O Napoli volta a campo somente no próximo domingo, para enfrentar o Bologna, em casa. Já a Atalanta vai visitar o Sassuolo no sábado, dia 27.