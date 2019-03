Em Ribeirão Preto, Botafogo e Oeste ficam no empate pelo Troféu do Interior

Está tudo aberto. Neste sábado, o Botafogo ia conseguindo uma pequena vantagem para o jogo de volta, mas vacilou nos minutos finais e permitiu o empate do Oeste por 1 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pelas quartas de final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista.

O gol de empate marcado por Matheus Jesus, aos 43 minutos do segundo tempo, tirou a vantagem do Botafogo de jogar pelo empate na partida desta quarta-feira, às 16h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Assim, quem vencer se classifica à semifinal. Em caso de nova igualdade, por qualquer placar, a vaga vai ser definida nos pênaltis.

Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Felipe Saraiva foi desarmado e a bola sobrou para Willian Oliveira acertar uma bomba de primeira. Luis Carlos se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol do Botafogo. O empate do Oeste quase aconteceu em chute de Mazinho defendido por Darley.

O segundo gol botafoguense só não saiu com Felipe Saraiva porque Luis Carlos fez a defesa após jogada individual do atacante. O goleiro rubro-negro levou a melhor novamente sobre Felipe Saraiva aos 38 minutos. Nos acréscimos, Leonan cobrou falta e Luis Carlos defendeu.

O segundo tempo foi equilibrado. Aos nove minutos, Mazinho, mesmo sem ângulo, chutou forte e Darley espalmou para escanteio. A resposta do Botafogo veio com Felipe Saraiva, mas a finalização do atacante saiu por cima do travessão. Depois foi a vez de Ednei assustar em cabeçada para fora.

Nos minutos finais, o Oeste partiu para cima em busca do empate e deu espaços para o contra-ataque do Botafogo, que não aproveitou e foi castigado. Aos 43 minutos, Jheimy desviou de cabeça cobrança de falta e Matheus Jesus apareceu em cima da linha para deixar tudo igual. Um empate justificado pelo esforço.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 OESTE

BOTAFOGO - Darley; Naylhor, Plínio e Ednei; Bruno José (Evandro), Willian Oliveira (Renan Oliveira), Marlon Freitas, Nadson e Leonan; Felipe Saraiva (Pimentinha) e Rafael Costa. Técnico: Roberto Cavalo.

OESTE - Luís Carlos; Cicinho (Gabriel Vasconcelos), Kanu, Maracás e Alyson; Matheus Jesus, Betinho, Walace Bonilha e Mazinho; Pedrinho (Jheimy) e Fábio (Bruno Paraíba). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Willian Oliveira, aos 7 minutos do primeiro tempo; Matheus Jesus, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leonan (Botafogo); Alyson e Matheus Jesus (Oeste).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 24.970,00.

PÚBLICO - 3.093 pessoas.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).