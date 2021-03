Em ritmo de descanso, Palmeiras deve ter até 'técnico reserva' contra o São Caetano

Apenas quatro dias depois de conquistar a Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o São Caetano nesta quinta-feira, às 19h, ainda em ritmo de descanso. Para o compromisso válido pelo Campeonato Paulista, o atual campeão do torneio não deve ter no banco de reservas o técnico Abel Ferreira e até liberou dez dos titulares mais escalados para tirarem férias após a longa temporada.

A tendência é o time ser comandado pelo auxiliar técnico João Martins. Abel recebeu uns dias de férias para visitar a família em Portugal e descansar, mas ainda não conseguiu uma passagem aérea por causa da pandemia. O treinador até acompanhou os últimos treinos no time, porém a expectativa é que ele esteja longo do Allianz Parque e não precise dirigir o time.

A partida com o São Caetano vale pela primeira rodada e não pode ser realizada na data prevista por coincidência de data com a final da Copa do Brasil. Os dez atletas mais utilizados na última temporada estão de férias e só têm o retorno esperado para o dia 18. Weverton, Viña, Marcos Rocha, Luan, Raphael Veiga e Luiz Adriano estão entre eles.

A partir de agora, o Palmeiras vai ter no Estadual formações reservas e a observação especial a jogadores que retornaram de empréstimo. O lateral-esquerdo Victor Luís pode ganhar chance como titular após defender o Botafogo na última rodada. Outro exemplo é o atacante Rafael Elias, que pediu para não ser mais chamado de Papagaio.

O Estadual pode representar uma chance especial para Lucas Lima. O meia disputou 54 partidas na última temporada, porém terminou como reserva. O jogador pediu para não tirar férias e explicou à diretoria que gostaria de ficar para recuperar espaço no time.

Até para aumentar a possibilidade de observar jogadores, o Palmeiras inscreveu no Estadual 14 atletas na lista permitida pelo regulamento para revelações das categorias de base. O clube pretende promover alguns desses destaques ao time principal.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SÃO CAETANO

PALMEIRAS: Jailson; Gabriel Menino, Kuscevic, Alan Empereur e Victor Luis; Danilo, Patrick de Paula e Gustavo Scarpa; Lucas Lima, Breno Lopes e Gabriel Silva. Técnico: João Martins.

SÃO CAETANO: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Marian, Charles e Diego Cardoso; Luizinho, William Amorim e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior.

Juiz: Thiago Peixoto

Local: Allianz Parque

Horário: 19h

TV: Pay-per-view