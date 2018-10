Em ritmo de treino, Arsenal bate Qarabag no Azerbaijão e vence 2ª na Liga Europa

Em bom momento na temporada, o Arsenal foi ao Azerbaijão nesta quinta-feira, não jogou bem, mas conseguiu a vitória. A equipe inglesa encarou o Qarabag, chegou a ser pressionada, mas levou a melhor por 3 a 0 e saiu de campo com a liderança isolada do Grupo E da Liga Europa.

O resultado desta quinta levou o Arsenal a seis pontos, mesmo número do Sporting, que virou sobre o Vorskla e venceu por 2 a 1, na Ucrânia, com dois gols marcados nos acréscimos. No próximo dia 25, o Arsenal visita o Sporting, enquanto o Qarabag recebe o Vorskla no duelo de times que buscam os primeiros pontos.

Nesta quinta, o time londrino entrou em campo embalado por sete vitórias seguidas na temporada. E não demorou para que começasse a construir a oitava. Logo aos três minutos, após cruzamento para a área, Monreal escorou e Sokratis se antecipou ao goleiro para desviar para a rede.

A partir daí, porém, o Arsenal se fechou e o Qarabag se lançou ao ataque. Em pelo menos três oportunidades, Bernd Leno salvou os ingleses. E quando parecia que o time do Azerbaijão se aproximava do empate, Iwobi deu boa enfiada para Smith-Rowe, que finalizou na saída do goleiro.

O gol diminuiu o ímpeto do Qarabag, e o Arsenal aproveitou para fechar o placar. Aos 34 minutos, Guendouzi finalizou de fora da área, cruzado, e marcou. Leno ainda apareceu uma última vez, para fazer grande defesa em finalização de Zoubir, frustrando de vez os donos da casa.

Pelo Grupo D, o Fenerbahçe venceu pela primeira vez ao fazer 2 a 0 sobre o Spartak Trnava, com gols de Islimani. As duas equipes somam três pontos e estão atrás do Dínamo Zagreb, que se isolou na liderança da chave ao fazer 2 a 0 diante do Anderlecht, mesmo atuando na Bélgica.

Já na chave C, o Zenit venceu pela primeira vez ao fazer 1 a 0 sobre o Slavia Praga, em casa, e chegou aos quatro pontos, deixando o rival com três. No outro jogo do grupo, o Bordeaux recebeu o Copenhagen e foi surpreendido ao cair por 2 a 1, ficando na lanterna, sem pontuar. Os dinamarqueses chegaram a quatro pontos e dividem a liderança.