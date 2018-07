Em 'rodada perfeita', Londrina bate Goiás e continua com chance de acesso

O sonho de voltar à primeira divisão nacional segue vivo para a torcida do Londrina. O time paranaense bateu o Goiás por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se aproximou de vez da briga por uma vaga no G-4 - a zona de acesso.

+ América-MG afunda ABC, encaminha acesso e cola no Internacional

+ Oeste empata com o Figueirense e perde chance de entrar no G-4

A rodada foi quase perfeita para o Londrina, já que atingiu os 52 pontos, na sétima colocação, enquanto que Paraná, Oeste e Vila Nova, que estão logo acima, tropeçaram. A distância para o rival paranaense, quarto colocado, agora é de quatro pontos com mais quatro jogos pela frente. Para o Goiás, a briga é para escapar do rebaixamento. Com 43 pontos, a equipe esmeraldina está na 12.ª colocação, com três a mais que o Boa, primeiro dentro da zona da degola.

O primeiro tempo até começou movimentado, com os dois times se lançando ao ataque em busca do gol, mas logo o ritmo caiu e as chances de perigo passaram a ficar cada vez mais raras.

Com muita marcação no meio de campo, o jogo ficou truncado e com muitas faltas, mas sem lances de mais emoção. Mostrando mais insatisfação com o empate, o Londrina buscava tomar a iniciativa da partida, enquanto que o Goiás apostava em contragolpes aproveitando a velocidade de Carlos Eduardo e Michael.

Para romper a forte marcação, só mesmo uma bela jogada individual. E foi o que o Londrina fez aos sete minutos da etapa final para abrir o placar. Negueba arrancou pela direita e fez fila na defesa goiana, passando até pelo goleiro Marcelo Rangel. Sem ângulo, ele tocou para Artur completar para o gol vazio.

A vantagem deu novo ânimo ao time da casa, que ampliou 10 minutos mais tarde. Romulo lançou Carlos Henrique e o atacante protegeu, passou por um marcador e finalizou cruzado, marcando um belo gol.

No final do jogo, o Goiás se complicou ainda mais com a expulsão do zagueiro Fábio Sanches, que agrediu Artur em lance sem bola. Com um a menos, o time visitante não conseguiu reagir e teve de se conformar com mais uma derrota.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 35.ª rodada da Série B. O Londrina enfrenta o quase rebaixado Náutico na Arena Pernambuco, no Recife, enquanto que o Goiás recebe no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Ceará, que está na briga pelo acesso.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 x 0 GOIÁS

LONDRINA - César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Romulo, Bidía (Marcondes) e Jardel (Marcinho); Negueba, Artur e Carlos Henrique (Alisson Safira). Técnico: Cláudio Tencati.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Elyeser, Victor Bolt (Thalles) e Léo Sena; Carlos Eduardo, Aylon (Júnior Viçosa) e Michael (Nathan). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Artur, aos 7, e Carlos Henrique, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dirceu (Londrina); Victor Bolt, Léo Sena e Carlos Eduardo (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Fábio Sanches (Goiás).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).