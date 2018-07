Em rodada perfeita para o Bayern, Mönchengladbach e Schalke 04 empatam no Alemão

O Borussia Mönchengladbach empatou, em casa, por 1 a 1 com o Schalke 04, neste sábado, em duelo pelas primeiras colocações do Campeonato Alemão. Christoph Kramer abriu o placar para o time da casa e Vestergaard, contra, deixou tudo igual no placar.

O resultado manteve o Mönchengladbach em quarto lugar, com 25 pontos. Já a equipe visitante desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança. Continua em terceiro lugar, com 26, a um de distância do RB Leipzig, o segundo colocado, com 27 pontos, e que mais cedo empatou com o Mainz por 2 a 2.

Quem agradeceu esses dois resultados da 15ª rodada do Alemão foi o Bayern de Munique, que venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, fora de casa, neste sábado e disparou na liderança da competição, agora com 35 pontos.

A próxima rodada do Alemão será realizada no próximo meio da semana. Na terça-feira, o Mönchengladbach visita o Freiburg. Na quarta, o Schalke receberá o Augsburg.