Em 'rodízio' de goleiros, técnico da Inglaterra confirma Butland contra a Itália

Ainda sem definir quem será o goleiro titular da seleção da Inglaterra na Copa, o técnico Gareth Southgate confirmou nesta segunda-feira que vai dar sequência ao rodízio que vem fazendo na posição. Para o amistoso com a Itália, nesta terça-feira, ele vai escalar Jack Butland, do Stoke City.

Butland briga pela posição com Joe Hart, Jordan Pickford e Nick Pope. Os quatro foram convocados pelo treinador para estes dois últimos amistosos antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo da Rússia, em junho. Do quarteto, somente três vão para o Mundial.

Na vitória sobre a Holanda por 1 a 0, no amistoso de sexta, Southgate escalou Pickford, do Everton, como titular. Nesta segunda, o treinador deixou claro que optou por Butland para o duelo desta terça, em Wembley, para dar sequência aos testes.

"Não, Pickford não fez nada de errado [contra a Holanda]", afirmou o técnico. "Já havíamos decidido, na semana passada, que iríamos dar chance aos dois goleiros nestes jogos", disse Southgate, sem indicar qualquer preferência entre a dupla.

Butland fez sua estreia na seleção justamente contra a Itália, em 2012. Porém, desde então, ganhou apenas cinco oportunidades na equipe. Ele teve chance de integrar a delegação da equipe que disputou a Eurocopa de 2016. No entanto, foi descartado por conta de uma fratura no tornozelo sofrida em março daquele ano.

O goleiro entra na disputa por uma das vagas na seleção vindo de uma temporada de pouco brilho. Ele disputou 28 partidas pelo Stoke no Campeonato Inglês e está com dificuldade de ajudar a equipe a evitar o rebaixamento.

Entre os outros dois goleiros convocados para estes amistosos, Joe Hart segue sendo o mais experiente de todos. Porém, sem exibir maior destaque no gol do West Ham. Nick Pope, do Burnley, tem recebido mais elogios do treinador ultimamente.