Em Salvador, Bahia empata com o Atlético-GO e continua distante do G4 da Série B

A situação do Bahia vai ficando mais difícil a cada dia que passa. Mesmo depois de quase 20 dias de treinamentos intensivos, o time tricolor não conseguiu mostrar evolução e ficou no empate com o Atlético Goianiense por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda distantes do G4, a zona de acesso, os comandados do técnico Guto Ferreira deixaram o gramado vaiados pelos pouco mais de oito mil torcedores.

O confronto desta terça-feira era entre dois times concorrentes diretos por uma vaga no G4. Na 10.ª colocação, o Bahia tem oito pontos a menos (25 contra 33) que o Atlético, justamente o quarto colocado. O time rubro-negro desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança e encostar no Vasco.

Logo aos 36 segundos de jogo, Allano tocou na saída de Kléver e a bola ia entrando para o gol. Apesar de Hernane ter completado quase em cima da linha, o árbitro marcou gol para o camisa 7 do Bahia. Depois disso, o Bahia diminuiu o ritmo e chamou o Atlético para cima. Após Magno Cruz acertar a rede pelo lado de fora, Jorginho aproveitou cruzamento de Michel e deixou tudo igual aos 39 minutos.

O segundo tempo teve o Bahia tomando conta das ações do jogo, buscando o ataque a todo momento e o Atlético preocupado principalmente com a marcação. Nos primeiros minutos, Kléver defendeu finalização à queima roupa de Allano. O time goiano assustou em chutes de Pedro Bambu e Junior Viçosa, mas a grande oportunidade foi dos donos da casa. Após cruzamento de Moisés, Hernane subiu livre e cabeceou por cima.

O Bahia volta a campo neste sábado contra o Avaí, às 18h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Nesta sexta-feira, o Atlético recebe o Oeste, às 19h15, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os dois jogos são válidos pela 20.ª rodada, a primeira do returno.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 1 ATLÉTICO-GO

BAHIA - Muriel; Eduardo, Tiago Pagnussat (Lucas Fonseca), Éder e Moisés; Feijão (Juninho), Luiz Antônio e Renato Cajá; Allano, Edigar Júnio (Luisinho) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Michel; Pedro, Willian Schuster, Magno Cruz, Jorginho (Junior Viçosa) e Gilsinho (Marquinho); Alison (Bruno Barra). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Allano, aos 36 segundos, e Jorginho, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Feijão, Moisés, Allano e Tiago Pagnussat (Bahia); Michel, Pedro Bambu, Marquinho e Marllon (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 111.779,00.

PÚBLICO - 8.157 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).