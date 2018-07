Chapecoense supera o Vitória por 2 a 1 e entra provisoriamente no G-4

A Chapecoense conseguiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, no Barradão, em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão. Com gols de Sérgio Manoel e Thiego, o time catarinense chegou aos 14 pontos e beliscou temporariamente a 4ª posição do campeonato. Já o Vitória, que descontou com Marinho, ocupa a 15ª colocação, com 9 pontos somados. Mandante do jogo, o rubronegro baiano começou ditando o ritmo, sob o calor de 30º C de Salvador. O primeiro lance de gol foi em cobrança de falta de Diego Renan, aos 7 minutos. A bola forte foi encontrar o goleiro Danilo, que espalmou para a linha de fundo.

A marcação das duas equipes passou a funcionar bem e a partida perdeu ofensividade. Foi somente aos 38 minutos que Dagoberto se livrou da marcação pela esquerda e chutou por cima do gol dos catarinenses. A melhor chance da Chapecoense foi aos 43, quando Bruno Rangel deixou Silvinho na cara do gol, mas o atacante mandou pra fora.

A segunda etapa começou com o Vitória melhor e, logo aos 12 minutos, Dagoberto perdeu chance clara de marcar após jogada entre Diego Renan e Kieza. As substituições deram mais ritmo ao jogo. Arthur Maia tinha acabado de entrar no lugar de Cleber Santana e deu o passe para o gol de Sérgio Manoel, aos 26 minutos. Melhores no jogo, os baianos empataram um minuto depois, com Marinho em jogada individual. Mas a Chapecoense tinha sua melhor carta na manga: o escanteio. Thiego subiu para testar firme e desempatar a partida aos 30 minutos. O Vitória ainda teve uma última chance aos 46 minutos, em cobrança de falta de Marinho que Ramon cabeceou para um milagre de Danilo.

Embalada, a Chapecoense recebe o Atlético-PR na Arena Condá na próxima quarta-feira, às 19h30. O Vitória joga no dia seguinte contra o Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h15.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 1 x 2 CHAPECOENSE

VITÓRIA - Fernando Miguel; Norberto (Maicon Silva), Victor Ramos, Ramon, Diego Renan; Amaral, Flávio (Leandro Domingues), Tiago Real; Marinho, Kieza, Dagoberto (Alípio). Técnico: Vagner Mancini.

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Marcelo, Thiego, Sérgio Manoel; Josimar, Moisés (Rafael Bastos), Cleber Santana (Arthur Maia); Lucas Gomes (Ananias), Silvinho, Bruno Rangel. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Sérgio Manoel, aos 26, Marinho, aos 27, Thiego, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos (Vitória); Rafael Bastos, Cleber Santana, Danilo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, Salvador (BA).