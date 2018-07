Em Salvador, Flamengo pega o Vitória para colocar pressão no líder Palmeiras

As crises pelas eliminações precoces ficaram para trás no Flamengo. Com apenas uma derrota em 10 jogos, o assunto no clube rubro-negro é apenas o título de campeão do Campeonato Brasileiro, a começar pelo jogo contra o Vitória, neste sábado, às 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 24.ª rodada.

Com 43 pontos, o time carioca está três atrás do Palmeiras, líder da competição e que atua neste domingo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Na zona do rebaixamento após a derrota para o Atlético Mineiro na última quarta-feira, o Vitória é o 18.º colocado, com 26 pontos.

Desfalque nos dois últimos jogos por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o atacante peruano Guerrero ficou na academia e não participou dos dois últimos treinamentos comandados pelo técnico Zé Ricardo. Na ausência do centroavante, Leandro Damião foi titular e recebeu elogios do treinador.

Após a vitória sobre a Ponte Preta, em Cariacica (ES), o elenco carioca foi direto para Salvador. Ainda sem o Maracanã, palco de eventos da Paralimpíada e que deve receber jogos do Brasileirão somente a partir do final de outubro, o Flamengo tem revezado os jogos como mandante no Espírito Santo e no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Tivemos mais uma viagem, mas deu para descansar. Estamos inteiros para o jogo. A diretoria foi inteligente programando essa viagem diretamente para Salvador, sem voltar para o Rio. Se não ficaria um pouco mais complicado", disse o meia Gabriel.

A sequência de recuperação do Flamengo teve início na 14.ª rodada, com a vitória sobre o Atlético Mineiro. Desde então, são sete triunfos, dois empates e apenas uma derrota, para o Sport, na 20ª rodada, fora de casa, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.