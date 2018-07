Em Salvador, São Paulo enfrentará dois traumas de uma vez

O São Paulo coloca em xeque sua tradição em uma semana de desafios para se recuperar no Brasileiro contra o Vitória, neste domingo, no Barradão. Torcedores organizados e sócios-torcedores conversaram no CT da Barra Funda durante a semana com jogadores e comissão técnica. Aumentaram a cobrança e a pressão. Dorival Junior disse que o encontro foi positivo.

Para respirar fora do Z-4, o caminho do tricolor passa por superar em Salvador algumas situações adversas. Uma delas é conseguir roubar pontos de rivais diretos na parte debaixo da tabela. O time emperrou diante de Coritiba e Bahia, por exemplo. E Avaí e Ponte mais recentemente, com dois empates.

Outro “trauma” que o São Paulo enfrenta hoje é o retrospecto ruim na condição de visitante. Neste Brasileiro, em 23 rodadas, o time venceu apenas uma vez fora do Morumbi: bateu o Botafogo por 4 a 3, em jogo que ficou marcado positivamente dado o poder de reação da equipe. Novo tropeço mantém o São Paulo em penúltimo lugar.

Como reconheceu Dorival, as contas para que o vice-lanterna fuja do rebaixamento preocupam. “Nossa margem de erro é menor a cada rodada”, atesta o treinador. O risco de queda é de 54%, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Faltam 15 jogos para o fim do torneio. O São Paulo tem oito duelos em casa.

Em Salvador, a estratégia do técnico é ir para cima e levar para o estádio do Vitória um time mais ofensivo e também efetivo. Na semana, ele intensificou trabalhos de finalização, infiltração e triangulação. Cobrou criatividade e coragem. Dorival quer mais intensidade e vem incentivando ousadia em campo.

Cueva pode voltar ao meio de campo. Reserva contra a Ponte Preta, o peruano tenta recuperar seu espaço, perdido para o jovem Lucas Fernandes. Dorival quer Cueva de volta, mais ligado e comandando o time. Nos treinos, usou o jogador entre os titulares e buscou formas de encaixá-lo no setor ofensivo.

Mas é em Hernanes que o treinador, e boa parte da torcida, aposta suas fichas. O capitão do São Paulo tem feito a diferença desde que retornou ao Brasil. Em apenas sete jogos, já ultrapassou os atacantes da equipe e se tornou o artilheiro tricolor no Brasileiro, com sete gols. Lucas Pratto tem cinco gols, mas não marca há sete partidas, e também vive seu jejum.

Correndo contra o tempo, o São Paulo tem poucas chances de sair da zona da degola nesta rodada, já que depende da combinação de outros resultados. À frente do tricolor (24), estão a Chapecoense, com 25 pontos; Vitória, com 26; e, colados na primeira posição do Z-4, Coritiba e Bahia, ambos com 27.