Em Salvador, Vitória desafia o Grêmio após uma semana de mudanças no elenco

Com dificuldades para embalar no Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o Grêmio nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, às 19h30, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, após enfrentar uma série de mudanças em seu elenco.

As boas notícias ficam pela contratação do meia-atacante Danilinho, que estava sem clube desde que deixou o Fluminense no início do ano, e do centroavante colombiano Santiago Tréllez, de 27 anos. A dupla, oficializada nos últimos dias, garante que o time baiano tem condições de reagir no Brasileirão - atualmente é o penúltimo colocado, com 12 pontos.

"Eu estava parado e, graças a Deus, o Vitória abriu as portas para mim. Espero ajudar os companheiros dentro de campo e ajudar o time a sair dessa situação", prometeu Danilinho. "A gente precisa resolver as coisas rápido. Estou treinando bem. Essas semanas que fiquei sem jogar conheci meus companheiros. A gente vai fazer de tudo para ajudar o time", acrescentou o colombiano, que foi relacionado e está liberado para o duelo.

Se ganhou dois reforços para o ataque, o Vitória perdeu Gabriel Xavier. O meia pertencia ao Cruzeiro e foi negociado ao Nagoya Grampus Eight, do Japão. Emprestados pelo Grêmio, os zagueiros Wallace e Fred estão impedidos por contrato de atuar e também desfalcam o time baiano nesta quarta. Kanu e Alan Costa devem formar a zaga.