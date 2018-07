Em Santa Catarina, Goiás precisa vencer a Chapecoense para não ser rebaixado

Se não derrotar a equipe catarinense, será rebaixado independentemente dos outros resultados. "Estamos focados, vamos lutar até o fim. Enquanto houver 1% de possibilidade de reverter esta situação, vamos lutar", disse o atacante Erik, artilheiro do Goiás no Brasileirão com nove gols.

O técnico Danny Sérgio fará duas alterações na equipe. Sem poder contar com volante David, suspenso, e com o meia Felipe Menezes, lesionado, o treinador promoverá as entradas de William Kozlowski e Murilo. No ataque, a dupla formada por Erik e Bruno Henrique segue como titular. Zé Eduardo continua afastado e não deve mais atuar pelo Goiás.