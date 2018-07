Em Santa Catarina, Grêmio corre atrás da reabilitação no Brasileirão

CHAPECÓ - O Grêmio enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela quarta rodada, com a obrigação de vencer para recuperar a confiança e não ficar muito atrás dos líderes do Campeonato Brasileiro. Derrotado na final do Campeonato Gaúcho, eliminado da Copa Libertadores e com apenas quatro pontos em três jogos da principal competição nacional, o time tricolor está sob desconfiança da própria torcida e luta para mostrar que pode voltar a disputar títulos expressivos. O jejum já dura 13 anos, desde a conquista da Copa do Brasil de 2001.

Na tentativa de devolver a competitividade ao time, o técnico Enderson Moreira, que já havia trocado Zé Roberto por Alán Ruiz, vai substituir outro meia, Luan, por Rodriguinho. Mesmo admitindo que a alteração reduz um pouco da velocidade da equipe, o treinador acredita o novo titular amplia a capacidade ofensiva porque bate bem na bola de fora da área.

O zagueiro Pedro Geromel, que vinha substituindo Rhodolfo, também sofreu contusão e será substituído por Bressan.