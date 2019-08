Em Santa Catarina, Operário-PR vira e deixa o Criciúma na degola da Série B

Após três jogos de jejum na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário-PR voltou a vencer neste sábado. Os três pontos vieram com um triunfo por 2 a 1, de virada, sobre o Criciúma, em jogo válido pela 14.ª rodada, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Daniel Costa abriu para os donos da casa, mas Felipe Augusto e Marcelo conseguiram reverter o placar.

Com a sua primeira vitória fora de casa, o Operário-PR chega aos 18 pontos e abre cinco de distância em relação à zona de rebaixamento, onde está o Criciúma. Após começar a rodada fora, o time catarinense já havia entrado na degola na última sexta-feira, em razão da vitória do Guarani sobre o Bragantino, e agora continua na parte de baixo, com 13 pontos.

O primeiro tempo começou bastante travado, com os dois lados penando para conseguir criar alguma jogada interessante no campo de ataque. A partir da segunda metade, o Criciúma evoluiu e passou a dar mais trabalho à defesa adversária. A primeira finalização foi de Lúcio Flávio, aos 26 minutos, em lance que terminou em grande defesa de André Luiz.

O goleiro do time paranaense voltou a ser acionado apenas aos 40 minutos ao interceptar chute cruzado de Reinaldo. Um minuto depois, no entanto, ele não conseguiu evitar o gol de Daniel Costa, que recebeu na área e chutou no canto para deixar os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

No retorno para o segundo tempo, o Operário-PR foi fulminante. Com apenas 50 segundos de bola rolando, Felipe Augusto recebeu lançamento de Bruno Batata e bateu de primeira para empatar. O segundo gol saiu aos 17, quando Marcelo carregou, se livrou da marcação e chutou firme para a rede.

Aos 25 minutos, o cenário mudou com a expulsão de Bruno Batata, que recebeu o segundo cartão amarelo ao fazer falta em Wesley e deixou a equipe visitante com um a menos em campo. A equipe catarinense tentou pressionar, e até conseguiu em alguns momentos, mas não o suficiente para aproveitar a superioridade numérica e buscar o empate.

O Operário-PR volta a campo na próxima sexta-feira em duelo contra o Vila Nova, às 19h15, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Dois dias depois, no domingo, o Criciúma recebe o Sport, novamente no estádio Heriberto Hülse, a partir das 16 horas.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 2 OPERÁRIO-PR

CRICIÚMA - Luiz; Maicon (Pedro Bertoluzo), Sandro, Derlan e Caíque; Liel, Foguinho (Ceará), Daniel Costa e Wesley; Reinaldo (Marinho) e Lúcio Flávio. Técnico: Gilson Kleina.

OPERÁRIO-PR - André Luiz; Maílton, Lázaro, Rodrigo e Peixoto; Chicão, Índio e Marcelo (Edson Borges); Cleyton (Schumacher), Felipe Augusto (Lucas Batatinha) e Bruno Batata. Técnico: Gerson Gusmão.

GOLS - Daniel Costa, aos 41 minutos do primeiro tempo; Felipe Augusto, aos 50 segundos, e Marcelo, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sandro (Criciúma); Ceará e Foguinho (Operário-PR).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Batata (Operário-PR).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Casto Júnior (PE).

RENDA - R$ 45.840,00.

PÚBLICO - 2.586 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).