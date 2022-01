Em Santo André, Corinthians busca afinar entrosamento para vencer a primeira no Paulistão

O Corinthians duela com o Santo André neste domingo, às 18h30, atrás de afinar o entrosamento neste início de temporada e da primeira vitória no Campeonato Paulista. Na estreia, alguns atletas deixaram boa impressão, mas o time alvinegro apenas empatou sem gols com a Ferroviária na Neo Química Arena. O desafio, desta vez, é fora de casa, no Estádio Bruno José Daniel.

O objetivo do Corinthians em Santo André é desencantar. No primeiro jogo, o time de Sylvinho teve grande volume de jogo, finalizou 21 vezes, mas nenhuma delas encontrou as redes. O treinador já está sob pressão por uma parte da torcida, que quer a sua saída desde o ano passado, e sabe que sua equipe tem de dar uma resposta.

A meta principal neste início de temporada é entrosar seus principais atletas. "O desafio é fazer o time ter mobilidade melhor, qualidade no passe, gols, cruzamentos", analisou Sylvinho. O Corinthians é o segundo do Grupo A. Está atrás do líder Guarani, que soma 3 pontos.

O grupo de jogadores mais experientes do Corinthians busca a sintonia fina. E, neste ano, a equipe ganou a companhia de Paulinho. O volante entrou na etapa final diante da Ferroviária e foi bem. Arrematou seis vezes, lembrando seus melhores momentos com a camisa corinthiana no passado.

Paulinho pode ser titular neste domingo, diante das ausências de Willian e Renato Augusto. "Vamos pouco a pouco para ter o melhor do jogador", explicou o técnico. O zagueiro Robson, recém-apresentado, e o goleiro Ivan, que ainda não foi anunciado, não estão regularizados e levarão um tempo para estarem à disposição da comissão técnica. Na ausência de um camisa 9, Gustavo Mantuan segue no comando do ataque.

INVENCIBILIDADE DE 11 ANOS

Depois de empatar sem gols com o Botafogo, em Ribeirão Preto, o Santo André vai estrear diante do seu torcedor. Apesar da ampla vantagem do Corinthians no retrospecto geral - 16 vitórias contra 6, além de 13 empates -, a equipe do ABC defende uma invencibilidade de 11 anos. Neste período, porém, apenas três jogos foram realizados, com duas vitórias do time andreense e um empate.

O técnico Thiago Carpini ganhou mais quatro opções para esse jogo. O volante Thiaguinho, o meia Lucas Lourenço e os atacantes Rochinha e Giovanny não estavam à disposição na estreia, mas agora estão aptos. Mesmo com essas novas opções, o treinador andreense deve apostar na manutenção do time da estreia. A intenção é melhorar o entrosamento.

"O Corinthians é um adversário muito difícil, mas teremos o apoio do nosso torcedor e vamos lutar os 90 minutos para sair com a vitória", disse o lateral-direito Thiago Ennes.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X CORINTHIANS

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá e Kevin; Lucas Tocantins e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz; Gabriel Pereira, Giuliano, Paulinho e Róger Guedes; Gustavo Mantuan. Técnico: Sylvinho.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan

HORÁRIO - 18h30

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

TRANSMISSÃO - Paulistão Play, Premiere e Youtube