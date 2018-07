Em São Paulo, Cruzeiro encara o Palmeiras para seguir rumo ao G4 do Brasileirão Nesta reta final, o Cruzeiro vem rodada a rodada tirando a diferença do G4 do Campeonato Brasileiro. A três jogos do término da competição, o time mineiro está cinco pontos atrás do São Paulo, o quarto colocado. Para continuar a escalada rumo à Libertadores no próximo ano, a equipe precisa vencer o Palmeiras neste sábado, às 19h30, no Allianz Parque.