SANTOS - A final do Mundial de Clubes entre Santos e Barcelona vai agitar a praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Os torcedores poderão acompanhar a partida deste domingo, às 8h30, em um telão com três metros de altura.

A arena - que comporta mais de 2 mil pessoas sentadas - estará aberta a partir das 7h30 para quem quiser começar a se preparar mais cedo. E, para participar, não é preciso efetuar pagamento ou inscrição.