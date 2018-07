Em segredo, Valentim esboça time titular do Palmeiras para o clássico

O técnico Alberto Valentim esboçou o time titular do Palmeiras para o clássico com o Corinthians, no domingo. A escalação, no entanto, é um mistério, pois a atividade desta quinta-feira foi totalmente fechada à imprensa. Nem o aquecimento e a tradicional entrevista coletiva foram liberados aos jornalistas, como aconteceu na quarta-feira. A informação sobre o ensaio com os prováveis titulares foi confirmada apenas pelo site do clube.

Depois de cumprir suspensão, o volante Bruno Henrique deve voltar ao time no lugar de Jean. Na zaga, Mina deve voltar à equipe depois de três meses de recuperação por causa de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo sofrida no último jogo da Libertadores, no início de agosto. O colombiano está bem fisicamente e deve substituir Juninho.

Nas outras posições, Valentim deverá manter a escalação do empate com o Cruzeiro, por 2 a 2, no Allianz Parque. Os palmeirenses também ensaiaram jogadas aéreas e finalizações. Até domingo, o clube ainda terá dois treinamentos. O clube não tem atletas no departamento médico.