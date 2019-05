Em segunda decepção na semana, Eintracht perde do Mainz e se complica no Alemão

Ainda sob efeitos da eliminação na semifinal da Liga Europa, nos pênaltis, perante o Chelsea, na última quinta-feira, o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Mainz 05, em casa, por 2 a 0, neste domingo, no jogo final da 33ª rodada do Campeonato Alemão, e potencialmente se complicou na briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Jogando na frente da sua torcida no Waldstadion, o Eintracht foi para o intervalo do duelo empatando por 0 a 0 e acabou tomando dois gols do atacante nigeriano Anthony Ujah na segunda etapa. É o quinto jogo seguido sem vitória do time comandado pelo técnico Adi Hütter, que caiu para a sexta colocação do Alemão e está com 54 pontos.

O Eintracht ocupa hoje a última vaga que garante classificação direta para a fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada e pode garantir vaga para a Liga dos Campeões na última rodada, mas também existe a chance de ficar de fora das competições europeias por conta da briga intensa com Borussia Mönchengladbach (4º), Bayer Leverkusen (5º), Wolfsburg (7º), Hoffenheim (8º) e Werder Bremen (9º) na tabela.

Para complicar a sua situação, o Eintracht enfrenta o Bayern de Munique, fora de casa, no próximo sábado, pela última rodada do Campeonato Alemão. O atual hexacampeão alemão hoje ocupa a liderança da tabela, com 75 pontos, mas precisa vencer para garantir o hepta sem depender do resultado do duelo do Borussia Dortmund, que hoje está com 73 pontos na segunda colocação e encara o Borussia Mönchengladbach, também no sábado, como visitante.

Com o triunfo deste domingo, o Mainz chegou aos 40 pontos na 12ª posição antes de fechar a sua campanha contra o Hoffenheim, em casa, no próximo sábado, quando todas as partidas da rodada final do Alemão começarão às 10h30 (horário de Brasília).