Em segundo clássico do ano, Santa Cruz e Náutico disputam vaga na Copa do Brasil

Em um ano no qual já tinham pelo menos quatro clássicos entre eles garantidos, Santa Cruz e Náutico vão se enfrentar também pela Copa do Brasil. Os rivais têm encontro marcado às 21h30 desta quarta-feira, em jogo válido pela segunda fase do torneio nacional, no Arruda, no Recife (PE).

Nessa etapa, a vaga será disputada em partida única, mas o time visitante não tem garantia de se classificar com um empate, como ocorreu na primeira fase. Agora, caso o jogo termine empatado, a vaga vai ser definida nos pênaltis.

A igualdade no placar, aliás, prevaleceu no primeiro encontro entre Santa e Náutico na atual temporada, quando o clássico terminou empatado por 2 a 2, em jogo válido pela Copa do Nordeste, em 9 de fevereiro. Além do confronto pela Copa do Brasil, os dois ainda vão se enfrentar ao menos uma vez pelo Campeonato Pernambucano e duas no Campeonato Brasileiro da Série C.

No fim e semana, ambos venceram pelo Estadual. O Santa Cruz fez 1 a 0 no rival Sport, no clássico disputado no Arruda. O Náutico, no Estádio dos Aflitos, superou o Flamengo Arcoverde, por 4 a 2.

Também nesta quarta-feira, Luverdense e Figueirense vão duelar no Passo das Emas, às 19h15, em Lucas do Rio Verde (MT). Mais tarde, às 21h30, o Corinthians receberá o Avenida em Itaquera, enquanto o Vasco visitará o Serra-ES no Kleber Andrade.