Em semana atípica, Bahia estreia na Sul-Americana contra o uruguaio Liverpool

Dois times e dois técnicos diferentes para dois jogos em menos de 24 horas. De fato, essa é uma semana atípica para o Bahia, que estreia na Sul-Americana às 19h15 desta quinta-feira, em duelo contra o Liverpool, do Uruguai, na Fonte Nova. Isso após um confronto com o Atlético de Alagoinhas, quarta-feira, pelo Campeonato Baiano.

Diante deste cenário, o elenco foi dividido, com um time B atuando pelo Estadual, sob o comando de Cláudio Prates, e outro com os titulares, para o torneio continental, com Enderson Moreira no controle. A decisão deixa claro que a Sul-Americana é a prioridade.

Como gols fora de casa contam como critério de desempate, o time precisa ficar esperto na defesa. A vaga na segunda fase será decidida no dia 21 de fevereiro, no Estádio Belvedere, em Montevidéu.

Em Salvador, o Bahia vai ser o primeiro adversário oficial do Liverpool na temporada, já que o Campeonato Uruguaio ainda não começou. O time manteve para a temporada o técnico Paulo Pezzolano e não fez grandes contratações por falta de dinheiro. O clube vem apostando em jovens da base e fechou a chegada de cinco reforços - uma deles é o lateral-direito Pichón Núñez, que enfrentou o Bahia na Sul-Americana do ano passado, quando defendia o Atlético Cerro.

Consciente da falta de ritmo dos uruguaios, o Bahia espera se aproveitar disso para construir um boa vantagem em casa. Enderson mandará a campo a base da escalação utilizada no empate por 1 a 1 no Ba-Vi do último domingo, pela Copa do Nordeste. A única dúvida é o zagueiro Lucas Fonseca, que sentiu um incômodo na coxa esquerda e pode ser substituído por Ernando.