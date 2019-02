Em semana de clássicos, Vinicius Junior diz que Messi 'não assusta ninguém'

Um dos maiores clássicos do mundo será disputado duas vezes seguidas nesta semana. Ambos no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Real Madrid x Barcelona acontecerá nesta quarta-feira, pela rodada de volta das semifinais da Copa do Rei, e no sábado, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. Atacante do clube da capital, o brasileiro Vinícius Junior mostrou que não tem medo de medo do rival e nem do craque argentino Lionel Messi.

"Messi é sempre assim. Ele é um jogador incrível, mas não assusta ninguém. Estamos prontos e temos os melhores jogadores do mundo", disse o atacante sobre o meia do Barcelona, que comandou a sua equipe na vitória sobre o Sevilla, no último sábado, com três belos gols e uma assistência.

Neste domingo, o Real Madrid suou para derrotar o Levante por 2 a 1, em Valência, com a ajuda do VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) nos seus dois gols. No Campeonato Espanhol, está na terceira colocação com 48 pontos - nove atrás do líder Barcelona. Por isso, o time aposta na Copa do Rei - na ida, em Barcelona, houve empate por 1 a 1.

Vinícius Junior disse também que está ansioso pelos dois clássicos e garantiu que a equipe está preparada para os confrontos. "Estamos prontos para o clássico. São duas partidas em uma semana e todos os fãs de futebol vão gostar. Eu realmente quero jogar, é um jogo muito importante. Todos os jogadores gostam de jogar o clássico, eu gosto muito", afirmou.

O atacante brasileiro comentou também sobre o número pequeno de gols pelo Real Madrid até agora. Já participou de 24 partidas e anotou somente quatro gols - isto sem contar a sua passagem pelo Real Madrid Castilla, equipe B do clube espanhol. A última vez que balançou as redes foi na vitória sobre o Alavés, no último dia 3.

"Sempre falta alguma coisa e o gol. Tenho feito poucos, mas estou fazendo bem a jogada. O mais importante é ganhar", completou Vinícius Junior.