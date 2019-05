Em semifinais, Chelsea e Arsenal tentam completar 'festa continental' de ingleses

Depois de Liverpool e Tottenham avançarem de maneira heroica à decisão da Liga dos Campeões, com vitórias épicas sobre Barcelona e Ajax, respectivamente, Chelsea e Arsenal terão a chance de completar a "festa continental" dos clubes ingleses com suas passagens à decisão da Liga Europa.

As partidas de volta das semifinais da competição serão nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando as duas equipes defenderão favoritismo na luta por vaga à próxima fase. Na semana passada, o Arsenal superou o Valencia por 3 a 1 no jogo de ida do mata-mata, em Londres, e agora volta a encarar o rival na Espanha com a vantagem de poder até perder por um gol de diferença.

Já o Chelsea arrancou um empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, e tentará fazer valer o fator campo no estádio Stamford Bridge para se garantir na briga pelo título. Por causa do gol marcado fora de casa, a equipe inglesa poderá ir à final com um 0 a 0, tendo em vista o maior peso das bolas na rede como visitante para efeito de desempate em caso de igualdade no saldo do mata-mata.

Pelo gol que marcou em Londres na semana passada, por sua vez, o Valencia assegura o seu lugar na decisão se conquistar um triunfo por 2 a 0 em sua casa nesta quinta-feira. O time espanhol não vai à final desde 2004, quando ficou com o título da Liga Europa ao superar o Olympique de Marselha por 2 a 0.

Caso Chelsea e Arsenal avancem nestas semifinais, a Inglaterra também vai comemorar um outro feito histórico, pois será a primeira vez que quatro clubes do país estarão nas decisões dos dois principais interclubes da Europa em uma mesma temporada.

E apenas em uma ocasião a segunda competição mais importante do Velho Continente foi decidida por dois times ingleses. Isso ocorreu na primeira edição da Copa da Uefa (hoje chamada de Liga Europa), em 1972, quando o Tottenham ficou com o título ao superar o Wolverhampton em uma final definida em duas partidas. Após ganhar o duelo de ida da decisão por 2 a 1, o clube londrino ergueu a taça com um empate por 1 a 1 no confronto de volta.

A final desta edição da Liga Europa será realizada no dia 29 de maio, em Baku, no Azerbaijão. No ano passado, o título foi conquistado pelo Atlético de Madrid, que na luta pela taça superou o Olympique de Marselha por 3 a 0, em Lyon, na França.