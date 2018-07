Em seu 1º jogo na 2ª divisão do País, Macaé bate Santa Cruz por 2 a 0

Com o resultado, o Macaé se juntou ao Sampaio Corrêa na liderança provisória da competição, com três pontos e dois gols de saldo. Já o Santa Cruz fica na parte de baixo da classificação, dividindo a lanterna com o Vitória.

Os dois times procuraram o ataque desde o começo e fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, com boas chances criadas para os dois lados. Mesmo com um futebol ofensivo, o Macaé deixou espaços no campo de defesa e teve de contar com boa jornada de seu camisa 1 para não sair atrás do placar. Berna fez outras duas intervenções em finalizações de Anderson Aquino.

Sem conseguir marcar, o Santa Cruz foi penalizado pelos erros de finalização e viu o adversário sair na frente. Aos 35 minutos, Anselmo recebeu de Pipico e acionou Fernando Santos. O meia bateu de primeira e venceu Fred.

O Macaé voltou dos vestiários assustando e chegou a balançar as redes com Pipico, mas a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o gol. O atacante, no entanto, estava com vontade de mostrar serviço e seguiu perigoso. Aos 11 minutos, ele carimbou o travessão de Fred em chute de fora da área.

O Santa Cruz fez pressão para buscar o empate, mas não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo e praticamente não levou perigo ao goleiro Ricardo Berna.

Nos contra-ataques, o Macaé teve chances de transformar o placar em goleada. Mas só ampliou no final da partida. O jovem Juninho recebeu passe dentro da área, cortou a marcação e mandou para o gol, aos 48 minutos.

Os dois times voltam a campo na próxima da próxima sexta-feira. O Santa Cruz recebe o Paraná, às 19h30, no Estádio do Arruda, em Recife. No mesmo horário, o Macaé visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 2 X 0 SANTA CRUZ

MACAÉ - Ricardo Berna; Henrique, Filipe Machado, Brinner e Diego Corrêa; Gedeil (Dos Santos), Juninho e Aloísio (Alisson); Fernando Santos (Tiago Pedra), Pipico e Anselmo. Técnico - Marcelo Cabo.

SANTA CRUZ - Fred; Nininho (Waldison), Danny Moraes, Diego Sacoman e Renatinho; Edson Sitta, Bruninho, João Paulo e Pedro Castro (Nathan); Betinho (Bruno Mineiro) e Anderson Aquino. Técnico - Ricardinho.

GOLS - Fernando Santos aos 35 minutos do primeiro tempo e Juninho aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santana Martins (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Berna e Pipico (Macaé); Danny Morais e Edson Sitta (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Bruninho (Santa Cruz).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moacyrzão, em Macaé (RJ).