Em seu aniversário, Bayern faz 4 no Colônia e dispara na liderança

O Bayern de Munique segue irresistível no Campeonato Alemão e nesta sexta-feira disparou mais uma goleada. No dia do 115.º aniversário do clube, quem acabou presenteada foi a torcida, que viu mais uma grande exibição do time bávaro na Allianz Arena com a goleada por 4 a 1 sobre o Colônia, pela abertura da 23.ª rodada da competição.

A cada partida, o título do Bayern parece mais ser apenas questão de tempo. A equipe é líder disparada da competição, agora com 58 pontos, 11 à frente do Wolfsburg, e volta a campo na quarta-feira para pegar o Eintracht Braunschweig, pela Copa da Alemanha. Já o Colônia parou nos 25 pontos e é somente o 13.º colocado.

Como tem se tornado costume, o Bayern foi com tudo para cima do adversário nesta sexta e abriu 2 a 0 logo nos primeiros 10 minutos. Aos dois, Schweinsteiger aproveitou escanteio da esquerda para cabecear firme e marcar o primeiro. Aos nove, Ribery recebeu pela esquerda, foi cortando para o meio e bateu rasteiro para ampliar.