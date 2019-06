Em seu CT, Grêmio treina velocidade no ataque e transições neste domingo

Um treinamento de velocidade no ataque e jogadas de transição foi a pedida do Grêmio neste domingo no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A equipe gaúcha iniciará a última semana de treinamentos antes da volta às competições que ainda tem pela frente no ano com um jogo-treino nesta segunda-feira, no mesmo local, contra o São José.

Na atividade deste domingo, o técnico Renato Gaúcho não chegou a esboçar a equipe titular, como fizera no sábado, optando por um trabalho técnico dividido em duas partes. Na primeira delas, os jogadores tinham que concluir a jogada ofensiva no espaço de um minuto, antes que perdessem a posse de bola para a formação adversária.

No segundo momento, foram treinadas situações de transição defensiva e ofensiva em campo reduzido, buscando simular movimentações em que a equipe perde a posse de bola e outras em que retoma para iniciar nova jogada.

As ausências nas atividades com o restante do elenco deste domingo foram novamente os zagueiros Kannemann, que ainda se recupera de uma lesão nas costas, e Paulo Miranda, fora do time há quase 100 dias, desde que sentiu o músculo posterior da coxa direita, que apenas deu voltas em torno do campo.

A comissão técnica gremista ainda prevê mais um jogo-treino, com adversário e data ainda a definir, após a atividade desta segunda-feira contra o São José. O time volta a campo em partidas oficiais diante do Bahia, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho, uma quarta-feira, em Porto Alegre.