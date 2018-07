Em seu jogo 600 no Italiano, Totti dá assistência e Roma bate o Chievo

Grande símbolo histórico da Roma, Francesco Totti completou neste sábado a incrível marcar de 600 partidas pelo Campeonato Italiano, todas com a camisa do clube. E em um dia tão especial, ele não poderia passar em branco. Se não marcou, ao menos deu linda assistência para contribuir com a fácil vitória por 3 a 0 sobre o Chievo, no Estádio Olímpico, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano.

Apesar de festivo para Totti, o jogo também valia bastante para a Roma, que com a vitória ultrapassou o Napoli momentaneamente e assumiu a vice-liderança, que dá vaga direta à Liga dos Campeões da próxima temporada, com 77 pontos. O Chievo, por sua vez, não tem grandes pretensões nesta reta final de competição e é o nono, com 49 pontos.

Mas nas arquibancadas, a torcida parecia só se importar com Totti. Com faixas e cantos de apoio ao jogador, vibrou ao ver o capitão de 39 anos se aquecer para entrar em campo aos 15 minutos do segundo tempo, na vaga Salah. O momento se tornou ainda mais especial porque pode ter representado a última partida do meia no Estádio Olímpico, já que a Roma visita o Milan na última rodada e ainda não há certeza sobre o futuro do craque na próxima temporada.

Com tanto apoio, Totti não decepcionou. Vinte e três anos após sua estreia no Campeonato Italiano, em 1993, contra o Brescia, com somente 16 anos, ele mostrou a vontade de um garoto e contribuiu para a tranquila vitória. Já nos acréscimos, deu assistência perfeita, com um toque na bola, para Pjanic marcar o terceiro da Roma.

Antes, o time da casa havia encaminhado o triunfo no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Nainggolan tentou a tabela com Salah, a zaga afastou mal e o próprio belga aproveitou a sobra para marcar. Já aos 39, Antonio Rüdiger aproveitou cruzamento da esquerda e testou para a rede.

Agora, a Roma torce contra o Napoli, que duela ainda neste domingo com o Torino, fora de casa. Na última rodada, domingo que vem, enquanto os romanos visitarão o Milan, os napolitanos receberão o Frosinone.