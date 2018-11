Espanha bate a Bósnia com gol do estreante Brais Méndez em seu último jogo no ano

Graças a um gol marcado pelo meia-atacante Brais Méndez, estreante pela seleção espanhola, a equipe nacional venceu a Bósnia-Herzegovina por 1 a 0, neste domingo, em casa, no amistoso realizado na cidade de Las Palmas.

Foi o último confronto da Espanha em 2018, ano em que foi eliminada pela Rússia nas oitavas de final da Copa do Mundo e no qual não conseguiu se classificar às semifinais da Liga das Nações da Uefa - fechou campanha na primeira fase da competição como vice-líder do Grupo 4, atrás da líder Inglaterra, que neste domingo avançou ao estágio seguinte do torneio continental ao superar a Croácia por 2 a 1, em Londres.

E o técnico Luis Enrique aproveitou o caráter amistoso da partida deste domingo para testar uma série de jogadores, entre eles o também estreante Mario Hermoso, zagueiro do Espanyol, escalado como titular. E Brais Méndez, do Celta de Vigo, fez o gol do triunfo espanhol, aos 33 minutos do segundo tempo, pouco depois de ter substituído o meio-campista Suso.

Na partida, a Espanha foi a campo com a seguinte formação: Kepa, Jonny, Llorente, Hermoso e Gayà; Rodri Hernández; Suso, Ceballos, Asensio e Isco; Morata. No decorrer da partida, além de Brais Méndez, Luis Enrique promoveu as entradas de Pau López, este substituindo o goleiro Kepa no fim, Azpilicueta, Fornals e Rodrigo.

Antes de derrotar a Bósnia-Herzegovina, a seleção espanhola foi superada por 3 a 2 pela Croácia, na última quinta-feira, em Zagreb, em seu último jogo pelo Grupo 4 da Liga das Nações. O revés foi determinante para que a Inglaterra pudesse alcançar sua classificação às semifinais da Liga das Nações no fechamento desta chave.